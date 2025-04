Oroscopo Maggio 2025 | Un Nuovo Retrogrado Cambia le Carte in Tavola

Retrogrado farà il suo ingresso il 4 Maggio 2025. Questo transito, pur essendo meno destabilizzante . Periodicodaily.com - Oroscopo Maggio 2025: Un Nuovo Retrogrado Cambia le Carte in Tavola Leggi su Periodicodaily.com Congratulazioni: avete ufficialmente superato il mese drammatico e malinconico di aprile. Ora — per citare Justin Timberlake — it’s gonna be May. Ma non aspettatevi un mese tranquillo: se da una parte diciamo addio alla retrogradazione di Mercurio, dall’altra Plutonefarà il suo ingresso il 4. Questo transito, pur essendo meno destabilizzante .

