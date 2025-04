Idro piange Nicolas il futuro papà morto in moto

Nicolas Ronchini, trentenne bresciano, è morto all’interno della galleria Agnese di Ledro, lungo la Strada Statale 240, non distante dal tunnel Dom. Il giovane stava per diventare padre.La vittima viveva a Idro e stava trascorrendo la giornata libera in sella alla sua moto, diretto verso Riva del Garda e il Benaco dal pittoresco lago incastonato tra i monti. L’allarme è scattato quando è finito a terra in prossimità di una galleria. Il centauro dopo la caduta ha riportato lesioni gravissime.È morto poco dopo. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Sul posto sono stati mandati un’ambulanza, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza. Ilgiorno.it - Idro piange Nicolas, il futuro papà morto in moto Leggi su Ilgiorno.it Brescia, 27 aprile 2025 – Tragedia lungo le strade del Trentino, non distante dal confine con Brescia. Venerdì pomeriggio attorno alle 17,Ronchini, trentenne bresciano, èall’interno della galleria Agnese di Ledro, lungo la Strada Statale 240, non distante dal tunnel Dom. Il giovane stava per diventare padre.La vittima viveva ae stava trascorrendo la giornata libera in sella alla sua, diretto verso Riva del Garda e il Benaco dal pittoresco lago incastonato tra i monti. L’allarme è scattato quando è finito a terra in prossimità di una galleria. Il centauro dopo la caduta ha riportato lesioni gravissime.Èpoco dopo. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Sul posto sono stati mandati un’ambulanza, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza.

