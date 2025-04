Floridaarrestati 780 migranti illegali

migranti in Florida nel corso di un'operazione iniziata lunedì scorso e durata quattro giorni. Lo riporta il New York Times, sottolineando che l'operazione è stata l'ultima mossa di Trump per accelerare le deportazioni di migranti illegali."Abbiamo bisogno di una giustizia coraggiosa Non è possibile fare processi per milioni di persone. Sappiamo dove sono i criminali e dobbiamo mandarli via",ha spiegato Trump su Truth. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 3.31 Le autorità federali americane hanno arrestato, con il sostegno della polizia locale, 780in Florida nel corso di un'operazione iniziata lunedì scorso e durata quattro giorni. Lo riporta il New York Times, sottolineando che l'operazione è stata l'ultima mossa di Trump per accelerare le deportazioni di."Abbiamo bisogno di una giustizia coraggiosa Non è possibile fare processi per milioni di persone. Sappiamo dove sono i criminali e dobbiamo mandarli via",ha spiegato Trump su Truth.

