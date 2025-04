Il cuore di Roma e la voce di un addio | l’ultimo saluto a Papa Francesco

Oggi, un po' tutti, abbiamo guardato Roma con occhi diversi. Un senso di vuoto nell'aria, eppure una folla incredibile che non voleva saperne di disperdersi. Un cerchio di persone e volti fin dalle prime luci del mattino, poi diventato un fiume in piena verso la Basilica di San Pietro. Voi lo avete visto, vero?

Roma, capitale del mondo: un addio indimenticabile a Papa Francesco - Un viaggio emozionante attraverso la città eterna durante i funerali del Pontefice.

