Verissimo rende omaggio a Papa Francesco con un tributo in apertura e messaggi commemorativi

Verissimo, andata in onda sabato 26 aprile, si è aperta con un tributo alla figura e all'operato di Papa Francesco. In apertura, Silvia Toffanin ha illustrato le motivazioni che hanno indotto Canale 5 a mantenere la programmazione del talk show del fine settimana, nonostante nella stessa mattinata si fossero svolte le esequie del Pontefice.

