Asili nido sit in al Comune Cgil | no alla privatizzazione

Quotidianodipuglia.it - Asili nido, sit in al Comune. Cgil: no alla privatizzazione Leggi su Quotidianodipuglia.it «La continuità del servizio educativo e la serenità delle lavoratrici non possono essere lasciate in balìa del silenzio amministrativo». Lo sottolineano Alessio.

"Contributi per gli asili nido: il Comune tace, i fondi restano bloccati": critiche da Pompilio (Azione Politica) - "La vicenda dei contributi destinati agli asili nido continua a rimanere avvolta nel silenzio. Nonostante le dichiarazioni a mezzo stampa, nessuna risposta ufficiale è arrivata in merito ai fondi, e le strutture educative sono ancora in attesa di ricevere quanto spetta loro. Il Comune, infatti... 🔗chietitoday.it

Nuovi finanziamenti per gli asili nido: fondi destinati a 16 Comuni del Sannio - Comunicato Stampa – Ulteriori risorse per l’educazione dell’infanzia Il Governo conferma la sua attenzione verso la formazione e il mondo della scuola con l’emanazione del decreto numero 51 del 17 marzo 2025, che prevede nuovi finanziamenti per la realizzazione di … Continua L'articolo Nuovi finanziamenti per gli asili nido: fondi destinati a 16 Comuni del Sannio proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Asili nido, il nuovo regolamento: dall’età di accesso alle graduatorie - Nell’ultimo consiglio comunale di Calderara dei giorni scorsi, è stato deliberato il nuovo regolamento dei nidi d’infanzia. Queste le novità: accesso al servizio a partire dai 6 mesi di età, graduatoria riferita all’età per entrambi i nidi d’infanzia comunali; possibilità di indicare una preferenza tra i due nidi d’infanzia, ossia tra il nido d’infanzia del capoluogo che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età e fino a tre anni e il nido d’infanzia di Longara che accoglie bambini dai 6 mesi di età e fino a tre anni. 🔗ilrestodelcarlino.it

A Napoli a settembre aprono nuovi Asili Nido comunali: 250 posti in più. Elenco e indirizzi - A Napoli da settembre 2025 attivate 16 nuove Sezioni Primavera per i bimbi (2-3 anni) degli Asili Nido. Tutti i quartieri dove saranno aperte. Il sindaco Manfredi nominato commissario per l’offerta ... 🔗fanpage.it

Asili nido comunali a Messina: pubblicato il bando per l'anno 2025/2026 - I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidi comunali già attivi sul territorio. 🔗msn.com

Messina Social City: pubblicato l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido Comunali - Messina Social City: pubblicato l’avviso per l'iscrizione agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2025/2026 ... 🔗msn.com