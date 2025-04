Al Cocoricò si cambia musica Rava porta il jazz sotto la Piramide

jazzista italiano più famoso del mondo, da sessantacinque anni incanta il pubblico dagli Stati Uniti ai Paesi orientali. Enrico Rava, classe 1939, non si ferma. Reduce dalla straordinaria esibizione sold out al Torino jazz Festival 2025, stasera alle 21, nell'ambito della rassegna Viva Riccione jazz, sarà in concerto sotto la Piramide del Cocoricò con il Fearless Five, suo nuovo progetto che lo vede esibirsi nel quintetto 'senza paura' con giovani musicisti di grande spessore musicale. Sul palco col celebre trombettista, compositore, nonché scrittore e filicornista di fama internazionale saliranno Matteo Paggial, trombone, Evita Polidoro, batterista e cantante, Francesco Ponticelli, contrabbasso, e Francesco Diodati, chitarra, al fianco di Rava da una decina di anni.Come sarà questo concerto?"Di certo divertente, trovandoci in una discoteca l'acustica sarà buona e, oltretutto io avrò modo di essere abbastanza vicino al pubblico, questo per me è un piacere in più.

