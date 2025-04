27 aprile oggi è la Festa dell’Indipendenza della Toscana

aprile 2025 - Il 27 aprile del 1859 il Granduca Leopoldo II di Lorena lasciò Firenze e si insediò il Governo provvisorio della Toscana che divenne indipendente dal Regno degli Asburgo-Lorena. Dopo 290 anni di Granducato, Firenze e tutta la Toscana scelsero l'indipendenza e svolsero un ruolo decisivo nel Risorgimento. Quasi un anno più tardi, nel marzo 1860, si tenne il plebiscito che decretò a larghissima maggioranza l'annessione della Toscana al Regno di Sardegna: votarono oltre 366 mila toscani e i voti favorevoli furono il 94%. Seguirono altre regioni."In due anni – sostiene il presidente Eugenio Giani – accadde qualcosa di magico, l'Italia divenne unita. E se il Piemonte mise la dinastia, la Toscana ha messo la lungimiranza di una classe dirigente che chiese al granduca di andarsene senza spargimento di sangue.

