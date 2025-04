Raggirati da un politico | persi 950mila euro

politico cittadino per presunta truffa. Archiviata dalla procura la prima querela per decorrenza dei termini quando ancora il caso, risalente al 2022, era gestito da un legale tedesco, ora l’avvocato Roberta Ippoliti, attuale difensore di fiducia dell’elvetico, ha depositato l’8 aprile un’altra querela con la richiesta “stante la carica del denunciato e la possibilità di reiterazione del reato e inquinamento delle prove, di un provvedimento cautelare e del sequestro preventivo di ogni attività a lui collegata”.Al centro della nuova denuncia il ruolo di una filiale bancaria e i movimenti nel conto corrente aperto da Senti per finanziare, con l’intermediazione del civitanovese, operazioni immobiliari in città, oggetto della presunta truffa con la sparizione di circa 950mila euro, somme messe a disposizione dall’imprenditore e da suoi soci, connazionali, anch’essi assistiti dall’avvocato Ippoliti per presentare a loro volta, a giorni, una ulteriore querela. Ilrestodelcarlino.it - “Raggirati da un politico: persi 950mila euro” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Civitanova, 27 aprile 2025 – Un’altra denuncia dell’imprenditore svizzero Rolf Senti contro un esponentecittadino per presunta truffa. Archiviata dalla procura la prima querela per decorrenza dei termini quando ancora il caso, risalente al 2022, era gestito da un legale tedesco, ora l’avvocato Roberta Ippoliti, attuale difensore di fiducia dell’elvetico, ha depositato l’8 aprile un’altra querela con la richiesta “stante la carica del denunciato e la possibilità di reiterazione del reato e inquinamento delle prove, di un provvedimento cautelare e del sequestro preventivo di ogni attività a lui collegata”.Al centro della nuova denuncia il ruolo di una filiale bancaria e i movimenti nel conto corrente aperto da Senti per finanziare, con l’intermediazione del civitanovese, operazioni immobiliari in città, oggetto della presunta truffa con la sparizione di circa, somme messe a disposizione dall’imprenditore e da suoi soci, connazionali, anch’essi assistiti dall’avvocato Ippoliti per presentare a loro volta, a giorni, una ulteriore querela.

