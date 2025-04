La prima classe da salvare | mensa bus e servizi gratis Iscrivete qui i vostri bambini

primarie. La ricerca delle iscrizioni necessarie sta coinvolgendo molti sindaci della provincia. La normativa ministeriale prevede che vi siano almeno 15 alunni, una quota che in molti casi è pari al doppio delle iscrizioni raggiunte. Un allarme rosso che sta creando parecchia preoccupazione. Le soluzioni possono essere differenti da caso a caso ed ogni primo cittadino si sta adoperando per cercare di arrivare alla “quota x” richiesta. Così anche Emilio Grilli, sindaco di Cervignano d’Adda, ha invitato, con un’apposita missiva inviataanche ai colleghi sindaci, le famiglie di Mulazzano, di Casalmaiocco e delle frazioni a “iscrivere i propri figli alla nostra scuola”, così da “garantire l’apertura della classe presso la scuola primaria” Fratelli Marmont, che rientra nell’istituto comprensivo Antonio Gramsci. Ilgiorno.it - La prima classe da salvare: mensa, bus e servizi gratis. “Iscrivete qui i vostri bambini” Leggi su Ilgiorno.it Cervignano d’Adda (Lodi), 27 aprile 2025 – Sono sempre più numerosi i comuni del Lodigiano che a settembre rischiano di non avere classi prime nelle scuolerie. La ricerca delle iscrizioni necessarie sta coinvolgendo molti sindaci della provincia. La normativa ministeriale prevede che vi siano almeno 15 alunni, una quota che in molti casi è pari al doppio delle iscrizioni raggiunte. Un allarme rosso che sta creando parecchia preoccupazione. Le soluzioni possono essere differenti da caso a caso ed ogni primo cittadino si sta adoperando per cercare di arrivare alla “quota x” richiesta. Così anche Emilio Grilli, sindaco di Cervignano d’Adda, ha invitato, con un’apposita missiva inviataanche ai colleghi sindaci, le famiglie di Mulazzano, di Casalmaiocco e delle frazioni a “iscrivere i propri figli alla nostra scuola”, così da “garantire l’apertura dellapresso la scuolaria” Fratelli Marmont, che rientra nell’istituto comprensivo Antonio Gramsci.

