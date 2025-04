La musica a Villa del Palco In viaggio come i pellegrini grazie alle voci delle donne

viaggio in programma questo pomeriggio alle 18.30 a Villa San Leonardo al Palco, con l’accompagnamento musicale di Giuditta Pizzilli. Un viaggio antico, come quello dei pellegrini che lasciavano tutto per raggiungere la meta sospirata e che, senza più la protezione della comunità, si trovavano affidati alla proprie forze e alle forze celesti che avrebbero imparato a conoscere lungo la strada. Il programma intreccia brani di musica sacra ad altri più "terreni", in un percorso in cui tutta la persona è coinvolta: i suoi bisogni fisici, le sue emozioni, la sua tensione spirituale. Il Coro femminile di Santa Maria a Colonica è nato nel 1973 grazie a don Romano Faldi ed è in ininterrotta attività da 50 anni. Lanazione.it - La musica a Villa del Palco. In viaggio come i pellegrini grazie alle voci delle donne Leggi su Lanazione.it Il Gruppo corale femminile di Santa Maria a Colonica diretto da Claudio Bianchi sarà protagonista del concerto Oltre il cammino. Cronache di unin programma questo pomeriggio18.30 aSan Leonardo al, con l’accompagnamentole di Giuditta Pizzilli. Unantico,quello deiche lasciavano tutto per raggiungere la meta sospirata e che, senza più la protezione della comunità, si trovavano affidati alla proprie forze eforze celesti che avrebbero imparato a conoscere lungo la strada. Il programma intreccia brani disacra ad altri più "terreni", in un percorso in cui tutta la persona è coinvolta: i suoi bisogni fisici, le sue emozioni, la sua tensione spirituale. Il Coro femminile di Santa Maria a Colonica è nato nel 1973a don Romano Faldi ed è in ininterrotta attività da 50 anni.

