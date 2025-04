Nuovo Arlecchino | Serve trasparenza

Arlecchino. "Il presidente della Regione Giani e il sindaco di Camaiore Pierucci hanno annunciato in pompa magna che, una volta ristrutturato, diventerà un Nuovo e moderno centro multifunzionale in grado di ospitare tanti servizi, di diventare un luogo di attrazione per tutto il litorale, e di riqualificare e dare nuova vita a un’area degradata – commentano il consigliere gionale Vittorio Fantozzi e la consigliera comunale Claudia Bonuccelli –; si tratta di un investimento complessivo da 9 milioni e 450mila euro, che saranno cofinanziati per 2,5 milioni da Regione e Toscana Promozione Turistica, 1,7 milioni da Arti e un milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il Comune dovrà sostenere un investimento da 4 milioni e 250mila euro di euro, e per questo ha contratto un mutuo. Lanazione.it - Nuovo Arlecchino: "Serve trasparenza" Leggi su Lanazione.it Fratelli d’Italia si mobilita a livello comunale e regionale per chiedere "chiarezza" sul futuro dell’. "Il presidente della Regione Giani e il sindaco di Camaiore Pierucci hanno annunciato in pompa magna che, una volta ristrutturato, diventerà une moderno centro multifunzionale in grado di ospitare tanti servizi, di diventare un luogo di attrazione per tutto il litorale, e di riqualificare e dare nuova vita a un’area degradata – commentano il consigliere gionale Vittorio Fantozzi e la consigliera comunale Claudia Bonuccelli –; si tratta di un investimento complessivo da 9 milioni e 450mila euro, che saranno cofinanziati per 2,5 milioni da Regione e Toscana Promozione Turistica, 1,7 milioni da Arti e un milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il Comune dovrà sostenere un investimento da 4 milioni e 250mila euro di euro, e per questo ha contratto un mutuo.

Cosa riportano altre fonti

Ospedale Infermi, Marcello (FdI): "Prime ore gratis per i parcheggi e serve un nuovo multipiano" - "Rivedere la situazione dei parcheggi presso l'Ospedale Infermi". E' il consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, a sollecitare la giunta regionale con una risoluzione in cui si sottolinea la "carenza cronica di parcheggi sia nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale sia del... 🔗riminitoday.it

Per i farmaci ora serve il Data Matrix, come funziona il nuovo sistema - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il ministero della Salute ha impedito che decine di farmaci, tra i più utilizzati dagli italiani, sparissero dalle farmacie per un problema con le confezioni. L’Italia non aveva recepito una normativa europea e questo rischiava di rendere inutilizzabili i bollini farmaceutici. Con il nuovo decreto, si avvia un processo di transizione al nuovo sistema, quello delle Data Matrix, che sarà unificato per tutta Europa e garantirà protezione contro la contraffazione dei farmaci. 🔗quifinanza.it

Petitto: "Serve un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi FCS" - Sblocco dei cantieri fermi e accelerazione di quelli che vanno a rilento, ma soprattutto un monito alla Regione Campania affinché ridetermini un piano più bilanciato tra i territori per l’utilizzo dei fondi FCS per grandi progetti, purtroppo sempre dirottati verso Salerno, e il nuovo Stadio ne è... 🔗avellinotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Arlecchino: Serve trasparenza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Arlecchino: "Serve trasparenza" - Fantozzi e Bonuccelli (Fdi) pronti a un’interrogazione "Il progetto sa di propaganda a discapito di servizi essenziali". 🔗msn.com