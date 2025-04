Guida TV Sky Cinema e NOW | Proposta incedente Domenica 27 Aprile 2025

Domenica 27 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Proposta indecente di Adrian Lyne propone una storia che ha segnato un'epoca: Demi Moore e Woody Harrelson sono una coppia messa in crisi da gravi problemi economici, mentre Robert Redford interpreta il miliardario che con un'offerta sconvolgente mette alla prova i loro sentimenti. Un dramma raffinato e provocatorio che esplora i lati più fragili dell'animo umano. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, The Apprentice - Alle origini di Trump ci riporta nella New York degli anni '70 dove un giovane Donald Trump, interpretato da Sebastian Stan, muove i primi passi verso la costruzione di un impero.

