Europei judo 2025 oggi in tv | orari 27 aprile programma streaming italiani in gara

Dopo quattro giornate dedicate alle categorie individuali, oggi sarà la gara a squadre miste a chiudere il programma dei Campionati Europei 2025 di judo a Podgorica (Montenegro). L'Italia vuole coronare una rassegna continentale da record (8 medaglie) con una grande prestazione anche nel Team Event, un format che ha cominciato a regalare qualche soddisfazione ai colori azzurri solamente negli ultimi anni.La formazione italiana, composta da alcune stelle del movimento tricolore come Manuel Lombardo, Christian Parlati e Odette Giuffrida, proverà a confermarsi estremamente competitiva dopo l'ottimo bronzo mondiale di Abu Dhabi ed il beffardo quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Favorite principali per l'oro la Francia e la rappresentativa di russi che gareggia sotto la bandiera dell'IJF.

