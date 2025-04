Quotidiano.net - Morto Franceschini. Fondò le Brigate Rosse. Dalla lotta armata al carcere

Alberto, uno dei fondatori dellecon Mara Carol e Renato Curcio, èl’11 aprile scorso a Milano. La notizia è stata data ieri a 15 giorni dal decesso e a funerali avvenuti.(foto) aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due esponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974. In tutto viene condannato a oltre sessant’anni dicon le accuse di duplice omicidio, costituzione di banda, costituzione di associazione sovversiva, sequestro di persona, oltraggio a pubblico ufficiale e rivolta carceraria, ma la sua pena verrà poi ridotta.Nato a Reggio Emilia, figlio di una famiglia di forti radici comuniste, di sé raccontava: "Agli inizi degli anni ‘60, quando avevo quindici anni e i luoghi di socializzazione più importanti dalle mie parti erano le osterie dove si incontravano i vecchi partigiani, che poi avevano soltanto quarant’anni, e loro già si vivevano come dei finiti che ti raccontavano della Resistenza tradita.