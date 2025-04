Brt il cantiere parte a maggio | si inizia da largo Due Giugno Rivoluzione del trasporto

maggio, salvo intoppi dell?ultimo minuto, aprirà il cantiere del Brt (Bus rapid transit) il sistema di trasporto pubblico che mira a rivoluzionare la mobilità in. Quotidianodipuglia.it - Brt, il cantiere parte a maggio: si inizia da largo Due Giugno. «Rivoluzione del trasporto» Leggi su Quotidianodipuglia.it Il 20, salvo intoppi dell?ultimo minuto, aprirà ildel Brt (Bus rapid transit) il sistema dipubblico che mira a rivoluzionare la mobilità in.

Ztl Quadrilatero, ecco la data: si parte il 12 maggio. Dal 12 luglio via libera alle multe tramite le telecamere ai varchi - Milano – Mancava solo la data e ieri il Comune l’ha fissata. Partirà il prossimo 12 maggio la Ztl Quadrilatero, con i primi due mesi di pre-esercizio delle telecamere, periodo in cui gli occhi elettronici saranno utilizzati per verificare il corretto funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni, ma non sanzioneranno. Eventuali multe potranno essere emesse dagli agenti della Polizia Locale. 🔗ilgiorno.it

Pista ciclabile via Emilia Ponente, al via il cantiere per la seconda parte del percorso - Aumentano in città i chilometri dedicati al progetto della ‘Bicipolitana’, una rete ciclabile a cielo aperto che collega intere zone di Cesena connettendo luoghi come ospedale, stazione e campus universitario. Come spiega in una nota il Comune, proseguono in questi giorni i lavori relativi al... 🔗cesenatoday.it

La nuova piscina è quasi pronta, cantiere allo sprint finale. I lavori per le mense al via entro maggio - Sono 32 i progetti del Pnrr destinati al miglioramento della qualità urbana e dei servizi della città, tra scuole, strutture sportive, riqualificazione sostenibile, digitalizzazione. L'avanzamento delle opere è stato spiegato nel corso dell'ultima commissione consiliare. Ad oggi tutti i progetti... 🔗riminitoday.it

E-Brt, cantiere alla Grumellina: rischio code. Le modifiche alla viabilità - LAVORI IN CORSO. Da lunedì operai verso Lallio, cambia la viabilità sulla 525. Donato (Atb): «Soluzioni per minimizzare l’impatto». Modifiche alla linea 5. Si apre un nuovo fronte del maxi cantiere de ... 🔗ecodibergamo.it

Il cantiere del Brt rimane dov'è - riconducibili all’ambito dei poteri autoritativi di disciplina della mobilità e del trasporto nella città. In conclusione, il cantiere del Brt rimane dov’è. 🔗ciociariaoggi.it

Parcheggi biblioteca: "A maggio il cantiere" - "Ci siamo, se tutto funziona, nel mese di maggio parte il cantiere con l’obiettivo di avere i parcheggi fruibili della nostra biblioteca per settembre/ottobre, con la ripartenza delle scuole". 🔗msn.com