Sconfitta la leucemia l’ultima sfida di Eduard | Io curato al San Matteo stavolta ho camminato per gli Amici del sorriso

Matteo per affrontare una leucemia. Ora che ha sconfitto la malattia Eduard Cristea, 16 anni, pensa ai bambini che sono ancora malati. Ieri ha camminato per 27 chilometri da Goldthorpe a Wakefield, nel Regno Unito, percorsi in oltre 8 ore per raccogliere fondi da devolvere all’associazione “Amici del sorriso“ e si è fatto stampare una maglietta personalizzata da indossare durante la camminata.“Eduard - hanato dall’organizzazione di volontariato - è l’esempio di come si possa trasformare la malattia in forza di volontà per aiutare gli altri”.Seicento euro l’obiettivo della raccolta fondi lanciata attraverso la piattaforma gofundme e 552 la somma ottenuta attraverso 32 donazioni, molte delle quali arrivate mentre il ragazzo stava camminando e aggiornava i suoi sostenitori attraverso videomessaggi sui social. Ilgiorno.it - Sconfitta la leucemia, l’ultima sfida di Eduard: “Io, curato al San Matteo stavolta ho camminato per gli Amici del sorriso” Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 27 aprile 2025 – Undici anni fa era ricoverato al 4° piano della pediatria del Sanper affrontare una. Ora che ha sconfitto la malattiaCristea, 16 anni, pensa ai bambini che sono ancora malati. Ieri haper 27 chilometri da Goldthorpe a Wakefield, nel Regno Unito, percorsi in oltre 8 ore per raccogliere fondi da devolvere all’associazione “del“ e si è fatto stampare una maglietta personalizzata da indossare durante la camminata.“- hanato dall’organizzazione di volontariato - è l’esempio di come si possa trasformare la malattia in forza di volontà per aiutare gli altri”.Seicento euro l’obiettivo della raccolta fondi lanciata attraverso la piattaforma gofundme e 552 la somma ottenuta attraverso 32 donazioni, molte delle quali arrivate mentre il ragazzo stava camminando e aggiornava i suoi sostenitori attraverso videomessaggi sui social.

