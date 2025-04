Paga con i soldi falsi nei guai un ragazzino

Pagare la merce con una banconota falsa. Ma il negoziante se n'è accorto e sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato il ragazzo. Invece sul lungomare Lepanto, un magrebino ha aggredito un suo connazionale con un bastone. E qualche sera prima si è consumata un'altra lite fra due stranieri, dove è spuntato un coltello. È quanto avvenuto nell'ultima settimana a Porto Recanati. Qualche giorno fa, verso le 15, un ragazzino extracomunitario sui 12 anni si è recato in un negozio di alimentari al piano terra dell'Hotel House. Ha preso della merce dagli scaffali e si è accinto a Pagare quei prodotti. Per farlo avrebbe tirato fuori una banconota da 20 euro. Però, il commerciante si è presto reso conto che quei soldi erano falsi.

