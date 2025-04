Galatina ancora un?aggressione nella gang di minori | spunta un altro video

Galatina. La vittima minorenne è uno dei ragazzini indagati per il pestaggio avvenuto lo scorso 16 aprile nella sala. Quotidianodipuglia.it - Galatina, ancora un?aggressione nella gang di minori: spunta un altro video Leggi su Quotidianodipuglia.it Nuove immagini, stessa banda (forse), altra aggressione tra giovanissimi a. La vittima minorenne è uno dei ragazzini indagati per il pestaggio avvenuto lo scorso 16 aprilesala.

Approfondimenti da altre fonti

Baby gang, pistola contro minori: "Dateci i soldi o finisce male" - Baby gang di Novoli, nuovo episodio. Domenica pomeriggio, intorno alle 18, in via di Novoli si è verificato l’ennesimo caso di violenza con protagonisti dei giovanissimi. A finire nel mirino del branco – che da settimane sta terrorizzando il quartiere di Novoli – sono tre ragazzi di 14 e 15 anni di origini cinesi. Partita inizialmente come una segnalazione per rissa tra ragazzi, una volta sul posto le volanti di via Zara hanno potuto constatare che si trattava di un’aggressione. 🔗lanazione.it

Baby gang ruba e picchia coetanei in un parco, 4 minori denunciati - AGI - Lesioni personali aggravate in concorso e furto con destrezza. Questi i reati di cui devono rispondere quattro studenti, individuati e denunciati dai carabinieri, che prendevano di mira coetanei in un parco pubblico a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. La baby gang, composta da quattro minori di età compresa tra i 15 e 16 anni, il 12 febbraio scorso, prima ha avvicinato un coetaneo chiedendogli se avesse del denaro e sfilandogli una banconota di 20 euro dalla tasca dei pantaloni. 🔗agi.it

Baby gang, la polizia ferroviaria allontana 4 minori dalle stazioni di Locate Varesino e Mozzate - Nell’ambito delle direttive del compartimento Polfer per la Lombardia, in collaborazione con la questura di Como, nella serata di martedì 4 marzo, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese hanno effettuato un’operazione mirata al contrasto della criminalità predatoria e delle babygang... 🔗quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

Shock in stazione: baby gang si filma mentre pesta un minore disabile; Baby gang aggredisce disabile a Galatina e riprende il pestaggio, appello della madre e messaggio di Sangiorgi; Salento: pestaggio in stazione, baby gang colpisce con calci e pugni un ragazzino. Sei i giovani identificati; Aggredito in stazione da gang di minori, 17enne disabile preso a calci e pugni: video finisce sui social. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Galatina, baby gang picchia 16enne con disabilità: “Sto ricch**ne”, aggressione e insulto omofobo - 16enne con disabilità picchiato dal branco a Galatina finisce in ospedale con una costola rotta: "Sto ricc....ne", insulto omofobo, interviene Salento Pride. 🔗gay.it

Aggressione di Galatina, 7 i minori indagati - Sono sette gli autori dell’aggressione ad un ragazzo di origini tunisine nei locali della stazione ferroviaria di Galatina, che ha fatto tristemente il giro d’Italia, anche perché gli autori, seguendo ... 🔗pugliapress.org

Galatina, 17enne picchiato in stazione dalla baby gang: individuati tutti gli aggressori, sequestrate pistole giocattolo - Le indagini stanno cercando anche di far luce sull'eventuale movente dell’aggressione, anche attraverso l’analisi del telefono cellulare della vittima ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it