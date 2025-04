Il cohousing a Villa Pieri | Insieme e indipendenti

cohousing a Fauglia. Una novità sul territorio l'abitare condiviso. E di alto livello. Villa Pieri è la struttura – inaugurata ieri alla presenza del sindaco Alberto Lenzi – progettata secondo i principi del green building, ed offre sei appartamenti indipendenti dotati di ogni comfort, affiancati da ampi spazi comuni dedicati alla socializzazione. "Un servizio che è pensato per offrire serenità, con soluzioni personalizzate che rendono la quotidianità più piacevole – è stato spiegato –. Ogni ospite può scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze, vivendo senza pensieri, in un ambiente accogliente e familiare".Gli obiettivi? "La scelta perfetta per chi desidera vivere con indipendenza, ma con il supporto sempre presente. Il cuore della convivialità è l'ampia zona relax condivisa, un ex granaio ristrutturato con cura, dove gli ospiti possono trascorrere il tempo Insieme, leggere in un angolo dedicato o partecipare ad attività ricreative.

