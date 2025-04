Degrado e topi in centro Rifiuti lo scontro è politico

Rifiuti sono futili. L’abbandono costante dei sacchi fuori orario non è colpa dell’amministrazione". L’assessore Laura Laviano in una nota respinge le accuse dei consiglieri di opposizione sulla questione dell’abbandono dell’immondizia selvaggio in centro storico. I consiglieri di minoranza avevano detto che "la città non è mai stata così sporca". La stessa Laviano aveva detto che "la raccolta porta a porta non funziona più", ma aggiunge: "Stiamo mettendo in campo alternative di raccolta, in particolare con cassonetti intelligenti, già attuato in via sperimentale in diversi quartieri della città. Siamo certi che tale metodo, se si estendesse a tutta la città, potrebbe contribuire significativamente alla riduzione dell’abbandono e alla riduzione della presenza dei ratti ed in tal senso intendiamo muoverci". Ilrestodelcarlino.it - Degrado e topi in centro. Rifiuti, lo scontro è politico Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Le polemiche che sta cavalcando la sinistra sulla questionesono futili. L’abbandono costante dei sacchi fuori orario non è colpa dell’amministrazione". L’assessore Laura Laviano in una nota respinge le accuse dei consiglieri di opposizione sulla questione dell’abbandono dell’immondizia selvaggio instorico. I consiglieri di minoranza avevano detto che "la città non è mai stata così sporca". La stessa Laviano aveva detto che "la raccolta porta a porta non funziona più", ma aggiunge: "Stiamo mettendo in campo alternative di raccolta, in particolare con cassonetti intelligenti, già attuato in via sperimentale in diversi quartieri della città. Siamo certi che tale metodo, se si estendesse a tutta la città, potrebbe contribuire significativamente alla riduzione dell’abbandono e alla riduzione della presenza dei ratti ed in tal senso intendiamo muoverci".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Rifiuti, degrado e insicurezza in vicolo Cortazza in pieno centro: situazione intollerabile» - «Vicolo Cortazza è in una situazione di degrado e insicurezza sempre più evidente». A segnalarlo è Massimo Trespidi, consigliere comunale del gruppo civico Barbieri-Liberi, che si è recato personalmente sul posto dopo le numerose lamentele dei cittadini. «La situazione è sotto gli occhi di... 🔗ilpiacenza.it

Macerata, rifiuti, sfregi sui muri, topi e sosta selvaggia: viaggio nei vicoli horror del centro - MACERATA ? Rifiuti abbandonati lungo i vicoli del centro storico, spesso a ridosso dei cassonetti delle attività commerciali scambiati per una sorta di isola ecologica nei... 🔗corriereadriatico.it

Piazza Cavour tra topi e rifiuti. I residenti: "Soffocati dal degrado" |VIDEO - È uno dei luoghi più iconici della città, eppure piazza Cavour versa da anni in uno stato di degrado assoluto. Discariche, abusive, orinatoi a cielo aperto, aiuole con erba altissima. E topi, colonie di topi. Davvero troppo per una piazza che in poche decine di metri ospita due stazioni della... 🔗napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Degrado e topi in centro. Rifiuti, lo scontro è politico; Il centro di Macerata ostaggio del degrado, i topi scorrazzano tra i pedoni. «Ora basta, intervenite subito»; Macerata, rifiuti, sfregi sui muri, topi e sosta selvaggia: viaggio nei vicoli horror del centro; Eboli, rifiuti abbandonati per strada: topi e degrado in centro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Viaggio nel degrado: “Rifiuti a ogni angolo, il centro storico mai stato così sporco” - Nelle foto del Carlino la situazione dentro le mura a mezzogiorno di ieri. L’opposizione: "È questa la città dove ameremo vivere e lavorare?" ... 🔗msn.com

Il centro di Macerata ostaggio del degrado, i topi scorrazzano tra i pedoni. «Ora basta, intervenite subito» - MACERATA Non bastavano i rifiuti abbandonati in ogni angolo del centro storico e l’emergenza parcheggi irrisolta. Oltre al guano dei piccioni ... 🔗msn.com

Centro storico tra rifiuti e degrado: "Il porta a porta non funziona più. Estendere il modello Corneto" - L’assessore Laviano analizza la situazione che si è venuta a creare dentro le mura con immondizia lasciata a ogni ora del giorno e ratti: "Ci vorrà tempo, ma la direzione è quella dei ’cassonetti smar ... 🔗msn.com