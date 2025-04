Trump rientrato negli Usa con Melania

Donald e Melania Trump sono atterrati a Newark, in New Jersey, dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco. All'uscita dall'aereo, la coppia si è separata con un bacio sulla guancia: Trump è salito su un elicottero diretto al suo golf club di Bedminster, mentre Melania ha preso un'altra auto. Nel giorno del suo compleanno, la First Lady potrebbe essere diretta a New York per raggiungere il figlio Barron. Prima della partenza, Trump aveva fatto caricare un enorme bouquet di fiori rosa sull'auto di Melania.

