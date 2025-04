Crisi e conflitti penalizzano le Pmi Burchi | ma sul Pil previsioni positive

Burchi, regional manager centro nord di UniCredit, qual è lo scenario economico in Emilia-Romagna e Marche? "L'economia dei territori tiene, a dispetto di uno scenario complesso, caratterizzato da fattori di incertezza legati a conflitti e tensioni geopolitiche. Il quadro di maggiore criticità riguarda le imprese più piccole. Le previsioni sul Pil mantengono comunque un'intonazione positiva per Emilia-Romagna e Marche, queste ultime con un dato più sottile rispetto alla media. Al di là delle prospettive economiche, UniCredit resta un partner affidabile per imprese e comunità locali, in linea con la sua missione orientata allo sviluppo dell'economia italiana".Nel balletto mondiale dei dazi, quale impatto ipotizzate possano avere sull'economia delle due regioni? "Potrebbero costituire una minaccia per la competitività delle aziende, causando cali di export e perdite di fatturato.

