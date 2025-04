La Verna in diretta da San Pietro Fra Daniele | Dolore e lacrime I frati incollati alla tv nel santuario

alla fine del mondo", qui, alla Verna il "ponte" tra immagini e preghiera. Qui dove San Francesco ha ricevuto le Stimmate e Papa Bergoglio che ha scelto il nome del santo di Assisi, sognava di salire. Una visita desiderata e quell'invito rilanciato dai francescani e dal vescovo Andrea, accolto con gioia. Non ce l'ha fatta a salire al Sacro Monte, ma qui è come se ci fosse sempre stato. Con la sua semplicità, la cura della carità e l'attenzione agli ultimi, gli scartati. Quelli che san Francesco voleva al suo fianco, gli stessi che il pontefice ha voluto a Santa Maria Maggiore, prima della sepoltura. Fili di una stessa trama che si intrecciano tra la solennità in San Pietro e la semplicità del santuario francescano.

