Le donne della Liberazione Cinque storie al femminile di chi per la democrazia ha sacrificato la vita

Boni è Luisa, che consegnò messaggi clandestini con le sorelle e più volte rischiò la vita per combattere i nazisti. C'è Angela, Giangia, che pur di finanziare la resistenza non esitò a vendere la propria casa. E non potevano mancare Gabrielle-Marie de Jacquier de Rosée, Modesta Rossi e Bruna Sandroni, che per la lotta di Liberazione sacrificarono la vita.Nell'ambito del progetto "Resistenze, femminile plurale. storie di donne in Toscana" con cui hanno preso il via le celebrazioni dell'ottantesimo della Liberazione, sono state raccolte le biografie di 50 donne (Cinque per ogni Provincia toscana) che si misero in luce durante la Resistenza. E tra quelle cinquanta storie ci sono anche Cinque aretine appunto, raccontate dagli storici e dalle storiche della Rete degli Istituti Storici della Resistenza, fra cui il recentemente nato Istituto aretino.

