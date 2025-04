Le immagini | il dolore dopo la gioia

Repubblica.it - Le immagini: il dolore dopo la gioia Leggi su Repubblica.it Dall’ultima benedizione di Pasqua al bagno di folla del funerale: le istantanee di una settimana che resterà nella storia

Grandi incendi in Oklahoma dopo il passaggio di forti tempeste: le immagini dall’alto del disastro - Le forti tempeste che stanno attraversando in queste ore gli Stati Uniti hanno alimentato anche grossi incendi. In alcune comunità dell’Oklahoma è stata ordinata l’evacuazione, mentre sono stati segnalati più di 130 roghi in tutto lo Stato, che hanno distrutto abitazioni e gigantesche aree di terreno. 🔗lapresse.it

Profondo dolore per la tragica morte di Gianluigi, deceduto otto mesi dopo l'aggressione - Con profondo dolore e indignazione, l'Unione Sindacale di Base commenta la tragica scomparsa di Gianluigi Esposito,operatore ecologico iscritto al sindacato Usb, vittima di un'aggressione sul luogo di lavoro mentre, con la dedizione di sempre, svolgeva le sue mansioni. Il netturbino 56enne di... 🔗foggiatoday.it

La gioia di ritrovarsi dopo 50 anni di laurea in Agraria in Cattolica - Rinaldo Onesti storico direttore di Confcooperative Piacenza e responsabile tecnico della rivista mensile “Latte e formaggio”, nonché conduttore con il figlio Gian Luca di un’azienda zootecnica di vacche da latte nel Parmense, ha festeggiato i 50 anni di Laurea in Scienze agrarie (alimentari e... 🔗ilpiacenza.it

