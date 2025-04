Il Comune si è mosso con Roma? Serve un’analisi sugli impatti

Roma si balbetta e ci si limita ad annunciare trasferimenti di risorse del Pnrr e del Fondo di coesione per arginare questa piaga, ma di risorse nuove e strategie non v’è traccia".E ancora: "Per Siena questa nuova variabile può avere un impatto negativo sul lavoro, sul potere di acquisto dei salari e sull’economia della città. Lanazione.it - "Il Comune si è mosso con Roma?. Serve un’analisi sugli impatti" Leggi su Lanazione.it Interrogazione del consigliere comunale Pd, Alessandro Masi (foto), sui dazi. "Il 27 febbraio si è tenuto il Consiglio comunale sul lavoro e, rispetto alle analisi e confronti svolti in quella sede, siamo già in un’altra fase, quella dei dazi degli Stati Uniti, la cui introduzione ha bruciato valore nelle Borse mondiali – scrive il consigliere Dem –. Questa nuova variabile preoccupa le imprese e aziende anche senesi, che lavorano con tutto il mondo. E mentre in Spagna il Governo ha stanziato 14 miliardi di euro a sostegno del tessuto economico nazionale, asi balbetta e ci si limita ad annunciare trasferimenti di risorse del Pnrr e del Fondo di coesione per arginare questa piaga, ma di risorse nuove e strategie non v’è traccia".E ancora: "Per Siena questa nuova variabile può avere un impatto negativo sul lavoro, sul potere di acquisto dei salari e sull’economia della città.

