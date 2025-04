Azzurro come il pesce sagra di 5 giorni a Cesenatico | le date

Cesenatico, 27 aprile 2025 – Per cinque giorni Cesenatico sarà la capitale della cucina marinara. Dalla sera del 30 aprile sino al 4 maggio, la località ospita l’edizione 2025 di Azzurro come il pesce, la grande kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Ma non c’è solo la cucina di mare, al centro delle attrazioni, perché seguendo un progetto iniziato già da qualche anno, saranno molte anche le occasioni di divertimento e di iniziative culturali, che si sviluppano lungo il porto canale e nelle piazze del borgo di pescatori. Per i buongustai è il trionfo di sapori della tradizione marinara, per un appuntamento organizzato dal Comune di Cesenatico con la collaborazione di Confesercenti, Confcommercio e il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo, che mette in programma un ricco calendario di eventi e iniziative, mettendo l’accento sull’identità locale e culturale del porto leonardesco. Ilrestodelcarlino.it - Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 27 aprile 2025 – Per cinquesarà la capitale della cucina marinara. Dalla sera del 30 aprile sino al 4 maggio, la località ospita l’edizione 2025 diil, la grande kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Ma non c’è solo la cucina di mare, al centro delle attrazioni, perché seguendo un progetto iniziato già da qualche anno, saranno molte anche le occasioni di divertimento e di iniziative culturali, che si sviluppano lungo il porto canale e nelle piazze del borgo di pescatori. Per i buongustai è il trionfo di sapori della tradizione marinara, per un appuntamento organizzato dal Comune dicon la collaborazione di Confesercenti, Confcommercio e il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo, che mette in programma un ricco calendario di eventi e iniziative, mettendo l’accento sull’identità locale e culturale del porto leonardesco.

