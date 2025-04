LIVE Moto3 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Guido Pini per stupire

DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Spagna della Moto3. Il quinto appuntamento del Mondiale andrà in scena sul circuito di Jerez, con partenza prevista alle ore 11.00. Gara importante per capire meglio chi potrebbe vincere il titolo 2025, succedendo nell'albo d'oro ad David Alonso.La pole position è stata ieri ottenuta da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che sembra essere il principale favorito per la gara di casa. Dietro l'iberico troviamo il suo connazionale Joel Kelso (LEVELUP-MTA), quinto nel 2024. Conclude la prima fila tutta spagnola David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che perse nel 2024 il fotofinish con Colin Veijer.Arriviamo al Gran Premio di Spagna con una situazione molto bilanciata in cima alla classifica del Mondiale.

