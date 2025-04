Centauro muore a 29 anni Schianto sull’autostrada La moto ’vola’ per metri

Centauro di 29 anni ha urtato con la sua motocicletta l'auto che lo precedeva. Nell'urto, il giovane ha perso la vita sul colpo. Lievemente ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto.E' successo ieri sera intorno alle 20.30, all'altezza dell'area di servizio Peretola. In base ai primi accertamenti della polizia stradale i due mezzi procedevano entrambi nella stessa direzione, verso il capoluogo. Provenivano dall'A11 e avevano entrambi da poco oltrepassato la barriera quando, per cause ancora in corso d'accertamento, c'è stata la collisione fatale. Sembra che il Centauro abbia tamponato l'auto rimasta coinvolta nell'incidente e dopo l'impatto la sua moto sarebbe scivolata via per circa quaranta metri. Nello Schianto l'uomo, residente a Borgo San Lorenzo, è morto sul colpo.

