Passo dello Stelvio una sfida alla montagna lunga duecento anni che ormai è un mito

Bormio, 27 aprile 2025 – Trainata da quattro o sei cavalli, la diligenza - tuttora conservata al Museo Civico di Bormio - poteva trasportare fino a otto persone con i bagagli. Da Milano, nel 1831 in 64 ore si raggiungeva Bormio e in 125 Landeck in Tirolo, attraverso la "regina delle strade alpine", quella dello Stelvio, la carrozzabile più alta d'Italia riconosciuta come una delle più belle al mondo che, inaugurata il 6 luglio del 1825, proprio quest'anno "compie" 200 anni. Ieri sera a Bormio il via delle celebrazioni che vedranno il clou proprio nel fine settimana del 5-6 luglio con la proiezione, presso la sala congressi di Bormio Terme, del documentario "Stelvio. Crocevia di pace" realizzato nel 2014 dal regista e produttore tv sondriese Alessandro Melazzini. "Parlando di strada dello Stelvio, si può senz'altro affermare che sia diventato un 'classico'".

