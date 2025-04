Musica giochi e comicità C’è Porcari Cartacea

Porcari nei giorni 9-10-11 maggio arriva Cartacea, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Porcari. Dalle 10 del mattino, di venerdì 9 maggio, fino a domenica 11 maggio, (festa della Mamma), scatteranno laboratori creativi, giochi, animazioni, incontri sul tema e prodotti tipici che animeranno il centro del paese famoso per la Torretta.Venerdì 9 maggio alle 21.30 canzoni d’autore e sabato 10, alla stessa ora, "Tina Turner Tribute". Prevista anche l’inaugurazione della mostra "Paper Work" di Christopher Klein, fino al 2 giugno al palazzo di vetro, sede della Fondazione Lazzareschi, accanto al Municipio di piazza Orsi. Verrà organizzata la Cittadella della carta e venerdì 9 laboratorio con l’artista Gionata Francesconi e nel pomeriggio laboratori per le scuole con protagonista Pinocchio, protagonista anche nelle giornate successive, con giochi di cartone, circo di carta, animazioni, talk, artisti di strada, ping pong di cartone, abiti di carta, giochi di legno di una volta e tanto divertimento per tutta la famiglia, con dolci r bomboloni in gran quantità. Lanazione.it - Musica, giochi e comicità. C’è “Porcari Cartacea“ Leggi su Lanazione.it Una festa per famiglie nel segno del prodotto simbolo di Lucca, che rappresenta il secondo distretto cartario d’Europa. Anei giorni 9-10-11 maggio arriva, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di. Dalle 10 del mattino, di venerdì 9 maggio, fino a domenica 11 maggio, (festa della Mamma), scatteranno laboratori creativi,, animazioni, incontri sul tema e prodotti tipici che animeranno il centro del paese famoso per la Torretta.Venerdì 9 maggio alle 21.30 canzoni d’autore e sabato 10, alla stessa ora, "Tina Turner Tribute". Prevista anche l’inaugurazione della mostra "Paper Work" di Christopher Klein, fino al 2 giugno al palazzo di vetro, sede della Fondazione Lazzareschi, accanto al Municipio di piazza Orsi. Verrà organizzata la Cittadella della carta e venerdì 9 laboratorio con l’artista Gionata Francesconi e nel pomeriggio laboratori per le scuole con protagonista Pinocchio, protagonista anche nelle giornate successive, condi cartone, circo di carta, animazioni, talk, artisti di strada, ping pong di cartone, abiti di carta,di legno di una volta e tanto divertimento per tutta la famiglia, con dolci r bomboloni in gran quantità.

