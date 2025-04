I cardinali alla prova del Conclave Decisive le congregazioni generali

congregazioni generali dei cardinali, elettori e non, l'occasione giusta per inquadrare le priorità della Chiesa, tracciare un profilo del successore e misurare il peso di uno o dell'altro candidato capace di prendersi la scena. "Sono riunioni per certi versi Decisive nell'economia della scelta di un nuovo Papa – osserva Antonello De Oto, docente di Diritto canonico ed ecclesiastico all'Università di Bologna –. Vi partecipano anche i porporati over 80, come tali esclusi dal Conclave. Tra questi gli italiani Angelo Bagnasco, Angelo Comastri e Gualtiero Bassetti avranno un ruolo determinante data la loro influenza". Cardinal Matteo Maria Zuppi attends the funeral Mass of Pope Francis in Saint Peter's Square in Vatican City, 26 April 2025.

