’Avere vent’anni’ | il futuro in uno scatto Fotografia Europea in mostra i giovani

giovani oggi: è questo che raccontano le mostre che Fotografia Europea 2025 propone, in un’edizione che ne festeggia il ventesimo compleanno. ’Avere vent’anni’ è infatti il tema scelto dalla direzione artistica del festival, fornata da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart. Un’edizione che celebra i vent’anni di vita del festival e lo fa guardando alle giovani generazioni che abitano il mondo, soprattutto in contesti difficili. Rispetto agli scorsi allestimenti, in questa occasione le fotografie esposte esprimono un maggior dialogo con altre forme d’arte presenti: video, installazioni, arredi. Tra i progetti espositivi ai Chiostri di San Pietro – fulcro della manifestazione con dieci mostre – ’Mal de Mer’ di Claudio Majorana, con i suoi scatti in bianco e nero, accompagna il visitatore a compiere un viaggio in Lituania, in un delicato e complesso universo dell’adolescenza. Ilrestodelcarlino.it - ’Avere vent’anni’: il futuro in uno scatto. Fotografia Europea, in mostra i giovani Leggi su Ilrestodelcarlino.it La difficoltà di essereoggi: è questo che raccontano le mostre che2025 propone, in un’edizione che ne festeggia il ventesimo compleanno.è infatti il tema scelto dalla direzione artistica del festival, fornata da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart. Un’edizione che celebra i vent’anni di vita del festival e lo fa guardando allegenerazioni che abitano il mondo, soprattutto in contesti difficili. Rispetto agli scorsi allestimenti, in questa occasione le fotografie esposte esprimono un maggior dialogo con altre forme d’arte presenti: video, installazioni, arredi. Tra i progetti espositivi ai Chiostri di San Pietro – fulcro della manifestazione con dieci mostre – ’Mal de Mer’ di Claudio Majorana, con i suoi scatti in bianco e nero, accompagna il visitatore a compiere un viaggio in Lituania, in un delicato e complesso universo dell’adolescenza.

