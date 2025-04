Il marito di Guerrina non si rassegna | Gratien ci dica dov’è il suo corpo

Mirco Alessandrini non si rassegna. Non vuole rassegnarsi: "Vogliamo sapere dov'è il corpo di Guerrina, per recuperarlo e dare finalmente a mia moglie una degna sepoltura". Sono trascorsi 11 anni da quando Guerrina Piscaglia, casalinga di 49 anni originaria di Novafeltria, si allontanò dalla sua abitazione a Ca' Raffaello per incontrare padre Gratien Alabi, con cui aveva una relazione, e non fece mai più ritorno a casa. Era il 1° maggio 2014. Il religioso, all'epoca dei fatti parroco a Ca' Raffaello, frazione di Badia Tedalda, è stato condannato a 25 anni per omicidio e occultamento di cadavere. Alabi si è sempre dichiarato innocente, ma le indagini e le prove contro di lui l'hanno inchiodato. Una condanna confermata dalla Cassazione, che il frate di origine congolese sta scontando nel carcere di Rebibbia.

