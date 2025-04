Alfa Junior Q4 Trazione integrale ma ’intelligente’

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, la più compatta della gamma del Bisicione. Combinando prestazioni ed efficienza, diventando la quarta variante disponibile insieme alla Ibrida da 136 cv, all'Elettrica da 156 cv e alla Veloce da 280 cavalli.Dal punto di vista tecnico, la Junior Ibrida Q4 presenta soluzioni specifiche per la categoria dei Suv compatti del segmento B. Il sistema ibrido a 48V include un motore turbo 1.2 a 3 cilindri da 136 cavalli, un motore elettrico anteriore da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, e un ulteriore motore elettrico posteriore, anch'esso da 21 kW. La potenza combinata del sistema è di 145 cavalli.Grazie a una batteria da 0.9 kWh, la Trazione a bassa velocità può avvenire in modalità elettrica.

Ne parlano su altre fonti

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, trazione integrale intelligente - (Adnkronos) – Alfa Romeo introduce la trazione integrale Q4 sulla nuova Junior Ibrida, un sistema evoluto pensato per combinare efficienza, sicurezza e piacere di guida. Grazie alla Power Looping Technology, il sistema assicura continuità nelle prestazioni anche in assenza di energia dalla batteria, mantenendo attivo il motore posteriore attraverso quello anteriore, che funge da generatore. Il […] L'articolo Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, trazione integrale intelligente proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Alfa Romeo Junior ibrida Q4 , la prova de Il Fatto.it – La sicurezza della trazione integrale – FOTO - Alfa Romeo Junior Ibrida a trazione integrale Q4 si presenta al pubblico con un test drive d’eccezione, partendo dal cuore pulsante dell’innovazione del marchio: il Centro Stile Stellantis di Torino. Da qui, il viaggio si è snodato attraverso la città, le veloci arterie autostradali e le curve sinuose delle Langhe, terra di grandi vini e paesaggi mozzafiato. Un percorso variegato, capace di mettere alla prova la nuova compatta del Biscione in ogni scenario possibile. 🔗ilfattoquotidiano.it

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, arriva la trazione integrale - TORINO (ITALPRESS) – “Alfa Romeo introduce il sistema di trazione Q4 su Junior per sintetizzare in un’unica offerta sportività e funzionalità”. Lo dice Mario Lamagna, Head of Product – Serial Life di Alfa Romeo. “Il sistema di trazione è ibrido, questo vuol dire che il cliente avrà la trazione Q4 quando ne ha bisogno. Nelle altre condizioni di guida è una vettura molto efficiente, principalmente a trazione anteriore con dei consumi molto interessanti”. 🔗unlimitednews.it

Su questo argomento da altre fonti

Alfa Romeo Junior Q4, la compatta della casa del Biscione a trazione integrale - Il sistema propulsivo della nuova Junior Q4 combina un motore turbo benzina da 1.2 litri, capace di sviluppare 136 CV ... 🔗autotoday.it

Alfa Romeo Junior Q4: come funziona la trazione integrale - Si basa su tre capisaldi la nuova Alfa Romeo Junior Q4 a trazione integrale: funzionalità (da tradursi come una ricca dotazione di serie); efficienza; e trazione. La base tecnica è “presa in ... 🔗gazzetta.it

Alfa Romeo Junior, arriva la Q4 a trazione integrale - Commercializzata in 38 paesi con oltre 27.000 ordini a livello globale la nuova Alfa Romeo Junior oggi completa la gamma con la versione ibrida Q4, variante a trazione integrale con gestione ... 🔗msn.com