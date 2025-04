La Toscana in Bocca L’arte pasticcera di Foglia per chiudere in dolcezza

Dovesse individuare la sua "madeleine proustiana" non avrebbe dubbi: l'odore della farina sui vestiti di babbo e mamma, quel profumo di cotto in forno che in lui evoca dolcissimi ricordi d'infanzia. Quella panetteria di famiglia per Tommaso Foglia - classe 1990, oggi affermato pastry chef, il migliore nel 2022 ai Food and Travel Awards, nonché volto noto della tv – è stato forse l'inizio di un amore prima ancora che di un'abitudine, il seme di una inarrestabile crescita contraddistinta dalle "mani in pasta". Originario di Nola, provincia di Napoli, imBocca la strada dell'alta pasticceria nel 2007 con il percorso nella cucina stellata del Don Alfonso 1890, uno dei luoghi iconici dell'accoglienza e della ristorazione italiana. Da lì al mondo il passo è stato breve, come breve il passo che lo porterà oggi ad essere protagonista della giornata conclusiva de La Toscana in Bocca alla Cattedrale di Pistoia.

