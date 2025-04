Guinzate confermate per la semifinale della Coppa d’Inghilterra mentre Rashford manca

semifinale della Coppa d’Inghilterra sabato, con entrambi i club che desiderano porre fine alle lunghe attese per sollevare il famoso trofeo.Villa ha vinto la competizione per l’ultima volta nel 1957, mentre Palace non ha mai vinto un grande trofeo.Gli uomini di Unai Emery sperano di poter chiudere una stagione eccezionale che ha visto Villa raggiungere i quarti di finale della Champions League con un trofeo e una qualifica per un ritorno alla principale competizione europea la prossima stagione.Apparentemente affrontano una salita in salita per quest’ultima ambizione, e Villa sarà senza uno dei loro straordinari della seconda metà della stagione a Wembley. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 17:39:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Aston Villa e Crystal Palace si affrontano nella primasabato, con entrambi i club che desiderano porre fine alle lunghe attese per sollevare il famoso trofeo.Villa ha vinto la competizione per l’ultima volta nel 1957,Palace non ha mai vinto un grande trofeo.Gli uomini di Unai Emery sperano di poter chiudere una stagione eccezionale che ha visto Villa raggiungere i quarti di finaleChampions League con un trofeo e una qualifica per un ritorno alla principale competizione europea la prossima stagione.Apparentemente affrontano una salita in salita per quest’ultima ambizione, e Villa sarà senza uno dei loro straordinariseconda metàstagione a Wembley.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Coppa Italia, in semifinale a Empoli un po’ di Fucecchio: le Ryal ai piedi del quarto uomo - Fucecchio, 31 marzo 2025 – Famiglia, storia e tradizione. Sono questi i pilastri su cui si fonda l’identità di Ryal, storica azienda di scarpe di Fucecchio che, da oltre 80 anni, rappresenta un punto di riferimento per arbitri e guardalinee di tutto il mondo. Con lungimiranza e passione, Ryal è stato il primo brand a creare una linea di scarpe dedicata esclusivamente agli arbitri, colmando un vuoto nel mondo sportivo e affermandosi come marchio d’eccellenza. 🔗lanazione.it

Milan-Roma 3-1, rossoneri in semifinale di Coppa Italia - MILANO (ITALPRESS) – Il Milan prosegue sulla scia positiva dopo il pareggio nel derby di campionato e batte la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: decisiva la doppietta di uno degli ex di serata, Abraham, a cui si aggiunge il gioiello firmato da Joao Felix, subito decisivo; in mezzo, la rete di Dovbyk a rendere meno amaro il passivo per i capitolini. Ora i rossoneri attendono in semifinale la vincente tra Inter e Lazio, che si sfideranno il prossimo 26 febbraio. 🔗unlimitednews.it

Coppa Italia, il Bologna elimina l'Atalanta e vola in semifinale: crollano le quote del trionfo rossoblù - `Possiamo fare la storia`. Il Bologna espugna il Gewiss Stadium di Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia, elimina l`Atalanta e torna... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Partite rinviate: domani i recuperi alle 18.30. Confermato il derby di coppa - Le quattro gare di Serie A sono state spostate per la morte del Papa. Confermata mercoledì la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan, anche la Serie C recupera il 23 ... 🔗gazzetta.it

Coppa Italia, confermate le semifinali di ritorno: si gioca regolarmente - Nonostante il lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A ha confermato lo svolgimento regolare delle semifinali di ritorno della Coppa Italia. 🔗gonfialarete.com

Inter-Milan semifinale Coppa Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Derby di Milano atto secondo. Poche settimane dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia Inter e Milan tornano ad affrontarsi questa sera a San Siro per il ritorno del penultimo atto ... 🔗msn.com