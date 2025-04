Lanazione.it - Padel al posto del giardino. Il Comune tira dritto

"Un comitato contro la nascita dei campi dial Ponte all’Asse? In realtà quel progetto rappresenta l’unica strada per tutelare il verde pubblico". Dopo la nascita del comitato territorio e buonsenso di Ponte all’Asse, a rispondere alle critiche è l’assessore all’urbanistica di Signa, Andrea Di Natale. I cittadini, dopo essersi costituiti in comitato, hanno chiesto "la modifica del Piano strutturale e del Piano operativo per stralciare il progetto che prevede la drastica riduzione delpubblico e la costruzione di un impianto privato per il, con bar e spogliatoi, in un’area soggetta a pericolosità idraulica molto elevata e vicina a un impianto di gas liquido, inserito nel Piano di emergenza esterna. Non possiamo accettare che unpubblico – avevano detto - venga sacrificato per un interesse privato in un’area dove, a ogni allerta meteo, ci viene chiesto di abbandonare i piani bassi delle case.