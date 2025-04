Il 7 maggio roadshow della Confcommercio

maggio alle 14.30 le porte del Grand Hotel Baglioni di Firenze si apriranno agli imprenditori del turismo toscano per una tappa fondamentale del roadshow nazionale di EDI Confcommercio–Ecosistema Digitale per l’Innovazione e Assintel, organizzata in collaborazione con Confcommercio Toscana.Un appuntamento gratuito pensato per fornire strumenti, spunti concreti e visioni strategiche a chi opera nel settore e vuole affrontare le nuove sfide della transizione digitale: dall’intelligenza artificiale alla gestione della privacy, fino alle più evolute strategie di marketing. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore regionale alle infrastrutture digitali della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, del vicepresidente di Assintel Luca Sala e del direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni (nella foto). Lanazione.it - Il 7 maggio roadshow della Confcommercio Leggi su Lanazione.it Mercoledì 7alle 14.30 le porte del Grand Hotel Baglioni di Firenze si apriranno agli imprenditori del turismo toscano per una tappa fondamentale delnazionale di EDI–Ecosistema Digitale per l’Innovazione e Assintel, organizzata in collaborazione conToscana.Un appuntamento gratuito pensato per fornire strumenti, spunti concreti e visioni strategiche a chi opera nel settore e vuole affrontare le nuove sfidetransizione digitale: dall’intelligenza artificiale alla gestioneprivacy, fino alle più evolute strategie di marketing. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore regionale alle infrastrutture digitaliRegione Toscana Stefano Ciuoffo, del vicepresidente di Assintel Luca Sala e del direttore generale diToscana Franco Marinoni (nella foto).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Confcommercio compie 80 anni. A Bergamo la festa il 25 maggio - L’ANNIVERSARIO. Iniziative anche a livello nazionale per evidenziare il ruolo che la confederazione ha avuto nello sviluppo del Paese. Zambonelli:?occasione per riaffermare la nostra identità. 🔗ecodibergamo.it

Turismo, grandi aspettative per i ponti di aprile e maggio. Mambelli (Confcommercio): "Ravenna è pronta" - "Potrebbe essere il miglior ‘ponte’ vacanziero di Ravenna quello che ci attende per il 25 aprile. O meglio: i due miglior ‘ponti’, se consideriamo anche quello del 1 maggio". Ne è certo Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna. "Le aspettative degli operatori sono altissime e anche i... 🔗ravennatoday.it

Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] - Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell'08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti della prova scritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio. L'articolo Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Il digitale per il turismo: a Firenze un evento per le imprese toscane; Roadshow PMI; la prima tappa è il XII Municipio; Roma celebra i suoi primi 80 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiavet Toscana: il 7 maggio “La giornata del Proselitismo” - Con lo slogan ‘Più siamo, più contiamo e più otteniamo’ la Fiavet-Confcommercio organizza per il prossimo 7 maggio presso Atto di Vito Mollica, Salotto Portinari, in Via del Corso a Firenze ... 🔗travelquotidiano.com