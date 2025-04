’Assassini’ in mostra a Cuba Scatti di Delogu e Torres esposti al Museo nazionale

mostra inaugurata il 25 aprile a Cuba, presso l’Edificio di arte universale del Museo nazionale di belle arti locale. Un’esposizione fotografica dedicata alla nostra Festa nell’ambito del Mese dell’Europa 2025. Finanziata dall’ambasciata italiana all’Avana, con il patrocinio del Ministero della cultura del Paese caraibico, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione ’Punto’ 8 presieduta da Giovanna Lachi che ha creato un ponte fra Siena e L’Avana. Naturalmente in sinergia con il Comune di Siena e il Consorzio per la tutela del Palio. Un progetto partito diverso tempo fa che adesso taglia il traguardo. Lanazione.it - ’Assassini’ in mostra a Cuba. Scatti di Delogu e Torres esposti al Museo nazionale Leggi su Lanazione.it di Laura ValdesiLa magia del Palio. Le sue ’fiammate’. Il carattere dei protagonisti, raccontato dai segni sul volto e dalle sensazioni in controluce che accarezzano l’anima, arrivano nel cuore dei Caraibi. Grazie a unainaugurata il 25 aprile a, presso l’Edificio di arte universale deldi belle arti locale. Un’esposizione fotografica dedicata alla nostra Festa nell’ambito del Mese dell’Europa 2025. Finanziata dall’ambasciata italiana all’Avana, con il patrocinio del Ministero della cultura del Paese caraibico, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione ’Punto’ 8 presieduta da Giovanna Lachi che ha creato un ponte fra Siena e L’Avana. Naturalmente in sinergia con il Comune di Siena e il Consorzio per la tutela del Palio. Un progetto partito diverso tempo fa che adesso taglia il traguardo.

Approfondimenti da altre fonti

Mostra interattiva ’Pictures of you’. Scatti ad artisti iconici della musica - Oltre 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri. Il 22 e il 23 marzo, per la prima volta a Milano, al ’Parco’ di via Ambrogio Binda, 30, sarà allestita la mostra fotografica interattiva ’Pictures of you’, progetto di Henry Ruggeri (in foto con Massimo Cotto) e Rebel House in collaborazione con ’Parco’ e associazione culturale ’Cattarte’, con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura. 🔗quotidiano.net

Al Fotocineclub in mostra gli scatti di Fernando Lucianetti - Sabato 26 aprile alle 19 presso la Sala Nico Donatacci del FotoCineClub Foggia sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Frammenti di Silenzio nel paesaggio’ di Fernando Lucianetti. La mostra sarà visitabile fino al 9 maggio dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. ‘Frammenti di silenzio nel... 🔗foggiatoday.it

L’universo femminile in mostra con “Viva”: 25 scatti d’autore per capitale della cultura - Raccontare l’universo femminile attraverso l’arte della fotografia, è lo scopo del Rotary club di Agrigento che, in collaborazione con una nota azienda produttrice di attrezzature per la diagnostica medica, per Agrigento capitale italiana della cultura 2025, presentano la mostra “Viva, orizzonti... 🔗agrigentonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

’Assassini’ in mostra a Cuba. Scatti di Delogu e Torres esposti al Museo nazionale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cuba, all'Avana la mostra Palio. Passione, arte, tradizione - Nel contesto del Mese dell'Europa 2025, venerdì 25 aprile alle ore 16.00 sarà inaugurata, presso l'Edificio di Arte Universale del Museo Nazionale di Belle Arti di Cuba, una mostra fotografica dedicat ... 🔗ansa.it