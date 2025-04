Giardino ’off limits’ per i disabili Il caso al difensore civico regionale | Basiti dalla risposta del Comune

caso è quello della chiusura degli accessi ai portatori di handicap con la carrozzina del Giardino pubblico in via Mazzone a San Pierino. La polemica è rovente. Specie dopo l’intervento dell’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti. "Ci siamo chiesti come possa un assessore, tra l’altro non alla prima esperienza nella materia, consigliare a questa tipologia di utenti di servirsi della rampa esistente dal lato dei campi da tennis – attacca Simone Testai (Forza Italia). Lazzeretti o non conosce i luoghi, o vuole prenderci in giro proprio su una questione che merita particolare attenzione, sobrietà e rispetto. La rampa citata risale a qualche decina di anni fa e non è mai stata adeguata alla normativa in materia che prevede le protezioni ai lati e pendenze minori, quella esistente ha pendenza che non permette il suo utilizzo in sicurezza". Lanazione.it - Giardino ’off limits’ per i disabili. Il caso al difensore civico regionale: "Basiti dalla risposta del Comune" Leggi su Lanazione.it Ilè quello della chiusura degli accessi ai portatori di handicap con la carrozzina delpubblico in via Mazzone a San Pierino. La polemica è rovente. Specie dopo l’intervento dell’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti. "Ci siamo chiesti come possa un assessore, tra l’altro non alla prima esperienza nella materia, consigliare a questa tipologia di utenti di servirsi della rampa esistente dal lato dei campi da tennis – attacca Simone Testai (Forza Italia). Lazzeretti o non conosce i luoghi, o vuole prenderci in giro proprio su una questione che merita particolare attenzione, sobrietà e rispetto. La rampa citata risale a qualche decina di anni fa e non è mai stata adeguata alla normativa in materia che prevede le protezioni ai lati e pendenze minori, quella esistente ha pendenza che non permette il suo utilizzo in sicurezza".

