TS – Nemici? Fa tutto lui E su quei campi puoi mangiarci la pasta

tutto lui ‘preparando le trasmissioni’ e poi si lamenta. Lui aveva dato già la scaletta delle trasmissioni. Era già nervoso, già le polemiche c’erano sulla risposta a Rafa Marin, 4 difensori meno 2 restano 2, la matematica. quando non vuole che se ne parli si risponde in maniera diversa. Sinceramente, è tutto provocato da lui. Dice pure Champions non preventivabile, capita a tutti il nervosismo ma si è responsabili di ciò che si dice in quei momenti”.“I campi sono perfetti. Infortunio Neres? Forse per i troppi carichi”L’ex Napoli non ha gradito nemmeno l’esternazione sui brutti campi a Castel Volturno e la loro relazione agli infortuni: “Disse pure che a Venezia non erano stati bagnati (ride, ndr). Justcalcio.com - TS – “Nemici? Fa tutto lui. E su quei campi puoi mangiarci la pasta” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 18:14:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:Conte e lo sciacallaggioA Sosa non è piaciuta la definizione di Conte di sciacallaggio intorno all’ambiente: “Ha fattolui ‘preparando le trasmissioni’ e poi si lamenta. Lui aveva dato già la scaletta delle trasmissioni. Era già nervoso, già le polemiche c’erano sulla risposta a Rafa Marin, 4 difensori meno 2 restano 2, la matematica. quando non vuole che se ne parli si risponde in maniera diversa. Sinceramente, èprovocato da lui. Dice pure Champions non preventivabile, capita a tutti il nervosismo ma si è responsabili di ciò che si dice inmomenti”.“Isono perfetti. Infortunio Neres? Forse per i troppi carichi”L’ex Napoli non ha gradito nemmeno l’esternazione sui bruttia Castel Volturno e la loro relazione agli infortuni: “Disse pure che a Venezia non erano stati bagnati (ride, ndr).

Se ne parla anche su altri siti

Nico Paz, Zanetti fa pressing con il papà! Occhio al Real Madrid – TS - L’Inter pensa al futuro: missione argentina in Italia per Javier Zanetti a Como. L’ex capitano è stato pizzicato con Paz Senior, papà di Nico come riportato da Tuttosport. INCONTRI – Mentre l‘Inter prova a definire il suo futuro, anche a causa dei tanti impegni, in tribuna c’è un nuovo Javier Zanetti che lavora sotto traccia per portare in nerazzurro Nico Paz. Stella del Como ma che ha gli occhi del Real Madrid addosso. 🔗inter-news.it

Papa Francesco è morto da vivo! Nel suo nome la ragione per cui fa ancora paura ai nemici - È morto papa Francesco. Sono contento. Per lui e per noi. Per lui perché ormai, come era nel suo stile di consumarsi tutto, senza trattenere nulla per sé, si vedeva che non ne poteva più. La domenica di Pasqua ha esagerato, fedele al suo stile, ma al mattino presto, nell’ora della risurrezione, ha tagliato gli ormeggi e si è abbandonato alla vita nella morte. Per noi, perché chi gli ha voluto bene non poteva vederlo in quello stato di sofferenza, ormai insopportabile, ma anche non ostacolata da chi avrebbe dovuto tutelarlo meglio e non esporlo come macabro trofeo sofferente: continuare in ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Inzaghi fa 200 a Inter-Feyenoord! E in Inghilterra 2 file aperti – TS - Domani giornata importante per Simone Inzaghi, che raggiungerà un traguardo importante in Inter-Feyenoord. Anche se, se ne auspica due. E in Premier League due club hanno aperto i rispettivi dossier. TRAGUARDO – Inzaghi non si pone limiti e dopo il segno del tre mercoledì dopo Feyenoord-Inter, sabato sera, dopo Inter-Monza, ha corretto con quattro. Sì, perché, i nerazzurri sono ancora in corsa per quattro competizioni: vittoria della Serie A, Coppa Italia, Champions League e da giugno anche il Mondiale per Club. 🔗inter-news.it