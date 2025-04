Ciciano tributo alla memoria dei giovani partigiani fucilati a Siena

alla Liberazione dal nazifascismo, si è tenuto al circolo Arci di Ciciano il primo evento di commemorazione dedicato ad Adorno Borgianni, Primo Simi, Tommaso Masi e Renato Bindi, i quattro partigiani fucilati a Siena alla caserma La Marmora. Nel giorno della ricorrenza, la lettura delle lettere d'addio che i giovani scrissero ai propri cari prima dell'esecuzione ha rappresentato un momento di profonda emozione e riflessione.Un tributo sentito alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita in un periodo di grande dolore, lotta e trasformazione per il nostro territorio. Presente il sindaco Luciana Bartaletti che ha inaugurato la cerimonia con un discorso dal forte valore simbolico. Le sue parole hanno sottolineato quanto la democrazia, faticosamente conquistata allora come oggi, sia un bene prezioso da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

