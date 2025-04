Divieti sulla Statale Regina maxi multa al bus turistico

sulla Statale Regina per verificare il rispetto dell’ordinanza che impone ai mezzi pesanti di circolare solo in alcune fasce orarie e seguendo una direzione prestabilita, verso Como o verso Colico, per evitare incroci pericolosi all’interno delle strettoie di Tremezzina.La Polizia stradale venerdì pomeriggio ha elevato una contravvenzione di 2.100 euro all’autista di un bus turistico fermato tra Argegno e Menaggio. Oltre a violare il divieto di transito l’autista non era in regola neppure con il foglio di servizio, il documento di viaggio che per i mezzi professionali impone di rispettare un tragitto ben definito, infatti il bus si sarebbe dovuto trovare nella zona di Stresa e non a Tremezzina.Nelle scorse settimane nel tratto compreso tra Cernobbio, Laglio e Moltrasio la Stradale aveva fermato 12 veicoli e relativi occupanti, tutti incensurati, a cui sono state però elevate diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada per un totale di 52 punti decurtati dalle patenti di guida. Ilgiorno.it - Divieti sulla Statale Regina, maxi multa al bus turistico Leggi su Ilgiorno.it Tremezzina, 27 aprile 2025 – Proseguono i controlliper verificare il rispetto dell’ordinanza che impone ai mezzi pesanti di circolare solo in alcune fasce orarie e seguendo una direzione prestabilita, verso Como o verso Colico, per evitare incroci pericolosi all’interno delle strettoie di Tremezzina.La Polizia stradale venerdì pomeriggio ha elevato una contravvenzione di 2.100 euro all’autista di un busfermato tra Argegno e Menaggio. Oltre a violare il divieto di transito l’autista non era in regola neppure con il foglio di servizio, il documento di viaggio che per i mezzi professionali impone di rispettare un tragitto ben definito, infatti il bus si sarebbe dovuto trovare nella zona di Stresa e non a Tremezzina.Nelle scorse settimane nel tratto compreso tra Cernobbio, Laglio e Moltrasio la Stradale aveva fermato 12 veicoli e relativi occupanti, tutti incensurati, a cui sono state però elevate diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada per un totale di 52 punti decurtati dalle patenti di guida.

