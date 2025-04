Morto in casa con ferite alla testa | è giallo

Morto in casa Stefano Mosca, 56 anni, residente con lo zio in un appartamento in via Risorgimento, nel centro di San Benedetto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità Giudiziaria, mentre sul caso, ancora avvolto da mistero, indagano i carabinieri della compagnia di San Benedetto. L’uomo, conosciuto dai sanitari per patologie mediche pregresse, è stato trovato a terra, dentro casa, con ematomi e alcune ferite alla testa.Tracce di sangue sono state rilevate dagli investigatori anche sulla parete dell’appartamento lungo il pianerottolo dov’è stata trovata la salma intorno alle ore 10 di ieri. Un particolare che infittisce il giallo che dovranno risolvere gli investigatori dell’Arma su disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli, che si occupa del caso e che disporrà l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. Ilrestodelcarlino.it - Morto in casa con ferite alla testa: è giallo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli, 27 aprile 2025 – E’ stato trovatoinStefano Mosca, 56 anni, residente con lo zio in un appartamento in via Risorgimento, nel centro di San Benedetto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità Giudiziaria, mentre sul caso, ancora avvolto da mistero, indagano i carabinieri della compagnia di San Benedetto. L’uomo, conosciuto dai sanitari per patologie mediche pregresse, è stato trovato a terra, dentro, con ematomi e alcune.Tracce di sangue sono state rilevate dagli investigatori anche sulla parete dell’appartamento lungo il pianerottolo dov’è stata trovata la salma intorno alle ore 10 di ieri. Un particolare che infittisce ilche dovranno risolvere gli investigatori dell’Arma su disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli, che si occupa del caso e che disporrà l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Valbrembo (Bergamo), 58enne trovato morto in casa: si sospetta un omicidio per le ferite alla testa - Il cadavere di un uomo di 58 anni è stato trovato questa mattina – domenica 9 marzo – in un appartamento nel Comune di Valbrembo, alle porte di Bergamo. Sono ancora molto poche le notizie su quanto accaduto, ma il corpo senza vita dell’uomo presenta «delle profonde ferite al capo compatibili con una aggressione con un corpo contundente», scrive l’Ansa. Le indagini in corso, coordinate dalla procura della repubblica di Bergamo, sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo, coadiuvati dal Norm della compagnia di Zogno e dalla stazione dei carabinieri di Villa d’Almè. 🔗open.online

Uomo trovato morto in casa con profonde ferite alla testa: si indaga per omicidio - Il cadavere di Luciano Muttoni, uomo di 58 anni, è stato trovato in un appartamento a Valbrembo, comune di poco più di 4mila abitanti in provincia di Bergamo. Il corpo della vittima presenterebbe delle profonde ferite alla testa compatibili con una aggressione con un corpo contundente, almeno... 🔗today.it

Uomo trovato morto in casa con profonde ferite alla testa: si indaga per omicidio - Il cadavere di un uomo di 58 anni è stato trovato in un appartamento a Valbrembo, comune di poco più di 4mila abitanti in provincia di Bergamo. Il corpo della vittima presenterebbe delle profonde ferite alla testa compatibili con una aggressione con un corpo contundente, almeno secondo i primi... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

Morto in casa con ferite alla testa: è giallo; 58enne trovato morto con ferite alla testa a Valbrembo vicino Bergamo: corpo trovato da un'assistente sociale; Uomo morto in casa con profonde ferite alla testa. Le indagini dei carabinieri; Omicidio a Valbrembo, Luciano Muttoni ucciso in casa: profonde ferite alla testa. Auto sparita, trovati vestiti insanguinati e documenti a Solza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Morto in casa con ferite alla testa: è giallo - Stefano Mosca, 56 anni, è stato trovato senza vita in un appartamento di via Risorgimento a San Benedetto dove abitava con lo zio. Indagano i carabinieri ... 🔗msn.com

Morto il tredicenne ferito alla testa. Si indaga per istigazione al suicidio - L'arma, secondo ricostruito dalla polizia, era regolarmente (Secolo d'Italia) È morto il ragazzino di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa sabato sera nella sua casa a Roma. 🔗informazione.it

Roma, morto il 13enne ferito da colpo da pistola in testa in casa: l'incidente mentre maneggiava l'arma del fratello - È morto alle 6 di questa mattina il 13enne romano ferito alla testa ieri nella sua abitazione ... Quando l'arma ha fatto fuoco in casa era presente il padre ma, in base alle prime verifiche ... 🔗ilmessaggero.it