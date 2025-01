Calciomercato.it - Vlahovic sempre più lontano dalla Juve: Giuntoli ha già individuato il sostituto

Leggi su Calciomercato.it

Rapporto ai minimi storici tra lantus e Dusan: il centravanti verso l’addio alla ‘Vecchia Signora’Lantus e Dusansonopiù distanti. Il centravanti non vuole spalmare il pesante ingaggio da 12 milioni netti, che andrà a percepire il prossimo anno nell’ultima stagione contrattuale con i bianconeri.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl serbo non è più al centro del progetto e senza rinnovo il Dtsta cercando di piazzarlo sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero nell’estate 2026. La situazione non è delle più semplici per la dirigenza della Continassa, che nelle scorse settimana ha incassano il ‘no’ netto da parte dell’entourage del centravanti a un prolungamento al ribasso. Scenariopiù critico, conche potrebbe vivere sa separato in caso i prossimi mesi alla