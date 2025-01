Sport.quotidiano.net - Il coach: "Il primo pensiero va alla tifosa subito soccorsa dal dottor Quadrelli». Caja: "Abbiamo faticato all’inizio. Poi una reazione interessante»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Soddisfatto per la sesta di fila, ma anche per come la squadra ha ripreso una partita non iniziata nel migliore dei modi, ma dominata cammin facendo da una Fortitudo che difensivamente ha stritolato Cantù,Attilioanalizza la vittoria di ieri sera, la sesta consecutiva. "Ilvache si è sentita male e che so che si è ripresa grazie anche all’intervento del– esordisce–. In campo nonavuto il giusto approccio iniziale, in effetti cimesso un po’ a carburare, ma quando lofatto è stata una gran bella partita". Fortitudo che ha innestatole marce alte, cambiando completamente la sfida nella ripresa. "Il +21 nel secondo tempo contro una squadra come Cantù dimostra il lavoro che è stato fatto, ora dovremo cercare di portare questo tipo di partita su tutti i 40’ e questo potrebbe darci prospettive interessanti".