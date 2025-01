Gamerbrain.net - League of Legends si aggiorna: Cosa cambia con la patch 1 della Stagione 1?

Leggi su Gamerbrain.net

Se giocate aof, sarete lieti di sapere che la1 è statata con la primacorrettiva, a seguire vi riportiamo tutte le modifiche apportate.Novità per la1 diofLaapporta alcuni importanti e dovuti interventi, al fine di equilibrare il Gameplay, in particolare:Nerf: Alcuni Campioni vedono un leggero depotenziamento, tra cui Cassiopeia, Irelia, Tahm Kench e Viktor. Le loro abilità e skill speciali sono state ritoccate per ridurre la loro eccessiva efficacia in specifiche situazioni.Buff: Altri Campioni ricevono invece dei miglioramenti, seppur moderati. Evelynn, Kayn, Malzahar, Smolder, Master Yi e la controversa Yuumi beneficiano di un incremento nelle loro capacità, probabilmente per bilanciare la loro presenza nel gioco competitivo.