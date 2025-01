.com - Basket B nazionale / Impresa Jesi a Ruvo di Puglia: 76-78

La formazione di Ghizzinardi, largamente rimaneggiata, torna dallacon due punti di platino per la propria classifica: Bruno e Berra superlativi. Decisivo Zucca a cinque secondi dalla sirena, 26 gennaio 2025 – Grande vittoria dellaAcademy in casa deldi.Il quintetto di coach Ghizzinardi, penalizzato dagli infortuni, ha giocato una gara esemplare in casa di una delle squadre più accreditate del campionato e porta a casa due punti preziosi riscattando anche la sconfitta dell’andata.Prossimo appuntamento mercoledì al Palatriccoli ospite la capolista Roseto.DI– Musso 3, Borra 13, Moreno 6, Jackson 25, Reale, Markovic 8, Lorenzetti, Berardi, Basile, Gatto 2. All. Rajola– Bruno 19, Berra 16, Zucca 12, Di Emidio 11, Petrucci 8, Ponziani 8, Valentini 4, Carnevale, Nisi, Tamiozzo.